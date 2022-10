Bald wieder Schuluniformen?

Bukarest (ADZ) - Die rechtsnationale oppositionelle AUR will Schuluniformen wieder einführen lassen. Deren Fraktion im Oberhaus hat nämlich eine Gesetzesvorlage eingebracht, die vorgeschriebene einheitliche Kleidung für Schüler vorsieht. Laut Urhebern der Gesetzesinitiative sei es an der Zeit, im Unterricht „Blue Jeans letzten Schreis oder modische Blusen aus Shopping Malls“ endlich zu unterbinden – nicht alle Eltern könnten sich diese leisten, was bei ihren Kindern letztlich zu Minderwertigkeitskomplexen führe.