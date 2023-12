Barbu: Häusliche Schweinehaltung nicht verboten

Bukarest (ADZ) - Die private Haltung und der Verkauf von Schweinen ist nicht und werde in Rumänien niemals verboten werden, so lange er im Amt sei, stellte Landwirtschaftsminister Florin Barbu (PSD) auf einer Messe traditioneller Produkte in Bukarest klar. Die in einem Gesetzesprojekt angesprochenen 1000-Lei-Entschädigungsvoucher, damit kleine Schweinezüchter in der Nähe großer Zuchtbetriebe ihre Hausschweine aufgeben, sei „ein großer Blödsinn“. Der Verkauf von Schweinefleisch oder Tieren aus eigener Haltung muss allerdings von einer Bescheinigung des Tierarztes begleitet sein, die kostenlos erteilt wird.