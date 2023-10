Barometer des Kulturkonsums 2022

Bukarest (ADZ) - Junge Menschen sowie Personen mit niedrigem Bildungsniveau oder mit kleinerem Einkommen neigen eher dazu, den von den Medien präsentierten Informationen zu misstrauen, zeigen die am Sonntag vorgestellten Daten des Kulturkonsum-Barometers, das vom Rumänischen Institut für Bewertung und Strategie (IRES) im September und Oktober 2022 auf der Basis von 1035 Teilnehmern erstellt wurde. Personen, die an öffentlichen und nicht-öffentlichen kulturellen Tätigkeiten teilnehmen, zeigen ebenfalls ein höheres Maß an sozialem Vertrauen als alle anderen Kategorien von Menschen.

Den Ergebnissen zufolge nutzen 94 % der jüngeren Befragten im Alter von 18 bis 35 Jahren täglich das Internet, sind kaum an sozialer oder staatsbürgerlicher Teilhabe interessiert und weniger tolerant gegenüber bestimmten sozialen Kategorien. Generell ist nach der Pandemie die Teilnahme am Kulturleben gesunken, mit Ausnahme der Besichtigung historischer Sehenswürdigkeiten, verrät der Bericht.