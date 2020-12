BEC lehnt Nachzählung der Stimmen ab

Bukarest (ADZ) - Das Zentrale Wahlbüro (BEC) gab am Donnerstagabend bekannt, dass 45 von der Partei der Volksbewegung (PMP), anderen Parteien und Einzelpersonen eingereichten Anträge auf Nachzählung der Stimmen und Absage der Parlamentswahlen im Fall einiger Wahllokale in mehreren Landkreisen, Bukarest und im Ausland abgelehnt wurden. Der zurückgetretene Präsident der PMP, Eugen Tomac, erklärte am Mittwoch, dass die Partei das Resultat der Parlamentswahlen, nämlich 4,94 Prozent der Stimmen „nicht in Frage stellt“, jedoch wurden 1090 Berufungen gegen das Wahlergebnis beim Zentralen Wahlbüro und den Kreiswahlbüros eingelegt.