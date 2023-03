Beliebtheit der EU nach Pandemie eingebrochen

Bukarest (ADZ) – Laut der jüngsten Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments glauben heute nur noch 46% der Menschen in Rumänien, dass die EU-Mitgliedschaft gut ist. Der Durchschnitt der anderen EU-Länder liegt bei 62%. Im Jahr 2015 sah die Lage noch umgekehrt aus: 68% der Rumänen fanden die EU-Mitgliedschaft gut, 54% waren es in der restlichen EU. Mit der Popularität der Union ging es seither bergab und seit der Corona-Pandemie hat sich auch die Wahrnehmung der Vorteile geändert, wobei heute nur 66% die Mitgliedschaft als vorteilhaft erachten, was wiederum unter dem EU-Durchschnitt von 72% liegt.