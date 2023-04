Beratungsmission der EU in Republik Moldau

Luxemburg (ADZ) - Die Europäische Union hat am Montag beschlossen, innerhalb der gemeinsamen Sicherheits- und Schutzpolitik (PSAC) eine zivile Beratungsmission (EUPM Moldova) in die Republik Moldau zu entsenden, „um die Widerstandsfähigkeit des Sicherheitssektors des Landes zu stärken“ und „das Land bei der Bewältigung hybrider Bedrohungen wie Cyberangriffen, Medienmanipulation und Desinformation sowie ausländischer Einmischung“ zu unterstützen, heißt es in einer Erklärung des EU-Rates.



„Moldau ist eines der am stärksten von den Folgen der illegalen Invasion Russlands in die Ukraine betroffenen Länder“, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borell am Montag und bemerkte eine „Fortsetzung und Intensivierung der Versuche Russlands, das Land durch hybride Aktionen zu destabilisieren“. Bis zur Ernennung einer lokalen Leitung, soll Stefano Tomat, Exekutivdirektor des Zivilen Planungs- und Durchführungsstabs (CPCC) im Europäischen Auswärtigen Dienst die zivile Mission betreuen.