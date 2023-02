Berghütte von Lawine verschüttet

Bukarest (ADZ) – Die Einsatzteams des Katastrophenschutes ISU Argeș haben am Wochenende insgesamt 58 Personen aus dem Fogarasch-Gebirge geborgen, nachdem am Samstagabend eine große Lawine die Bergütte Capra verschüttet, die Fahrzeuge am Parkplatz schwerwiegend beschädigt und die Zufahrtsstraße blockiert hat, so eine Pressemitteilung der ISU, zitiert von Agerpres. Es gab keine Opfer. Die Polizei ermittelt bezüglich der Nichteinhaltung der seit dem 30. Oktober geltenden Straßensperre auf der Transfogarascher Hochstraße.