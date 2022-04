Bericht: Über 75.000 Fälle akuter Atemwegserkrankungen

Bukarest (ADZ) – Dem am Donnerstag veröffentlichen Bericht des Nationalen Zentrums zur Kontrolle und Überwachung von ansteckenden Krankheiten (CNSCBT) zufolge sind in der Woche vom 28. März bis zum 3. April 75.628 Fälle an akuten Atemwegserkrankungen (Grippe, Lungenentzündung, obere Atemwegsinfekte) aufgetreten. Das ist fast das Doppelte wie in der selben Zeitspanne im letzten Jahr, allerdings um 3,4 Prozent weniger als in der Vorwoche (78.272).



Davon entfallen 2812 auf Grippe, im Vergleich zu 85 im selben Zeitraum des Vorjahrs, und 9 auf akute schwere Coronavirus-Infektionen (nicht SARS-CoV-2), im Vergleich zu 5 Fällen in der Vorwoche und keinem im selben Zeitraum des Vorjahrs.



Was Covid-19 betrifft, schwankte die Anzahl der täglichen Neuinfektionen diese Woche je nach Testkapazität zwischen 1332 und 3047 Fällen, allgemeine Tendenz weiterhin sinkend. Vier Kreise befinden sich noch im roten Szenario: Bukarest (Inzidenz 5,94), Klausenburg (5,24), Temesch (4,36) und Ilfov (3,6).