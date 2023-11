Bevölkerungsrückgang in Pandemiejahren

Bukarest (ADZ) - Im Jahr 2021, während der Covid-19-Pandemie, ist die Bevölkerung der Europäischen Union um 265.257 Personen gesunken, ein Rückgang um 2,7 pro 1000 Einwohner. Wie aus Anfang der Woche vom Statistikamt Eurostat veröffentlichten Daten hervorgeht, gehört Rumänien zu den Ländern, in denen alle Regionen von einem Bevölkerungsrückgang betroffen waren, am stärksten im Süden und Osten des Landes – wobei gleichzeitig die Kreise Iași, Ilfov und Suceava die einzigen mit einem Rückgang unter drei Promille waren. Teleorman, Brăila und Mehedinți verzeichneten Rückgänge von jeweils rund 1,5 Prozent.



Die Anzahl der Todesfälle ist EU-weit von unter 4,7 Millionen jährlich vor 2019 auf rund 5,2, 5,3 bzw. 5,15 Mio. in den Jahren 2020, 2021 und 2022 gestiegen. In Rumänien starben vor 2019 etwa 260.000 Personen pro Jahr, während die Todesfälle 2020 auf fast 300.000 und 2021 auf 335.000 hochgeschnellt sind, um 2022 wieder auf etwa 270.000 zu sinken. Von 2019 bis 2022 ist Rumäniens Bevölkerung um rund 372.000 Personen gesunken.