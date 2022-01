Bilder rumänischer Maler international gesucht

Bukarest (ADZ) – Mehrere Bilder berühmter rumänischer Maler – darunter Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Octav Băncilă, Samuel Mützner, Theodor Pallady oder Theodor Aman – im Wert von über 230.000 Euro sind aus einer Kunstgalerie in Bukarest verschwunden. Nach diesen wird derzeit im In- und Ausland gefahndet, teilte die Rumänische Polizei am Dienstag mit. Der Kurator der Kunstgalerie, der die Malereien im Zeitraum Dezember 2020 – Juni 2021 anvertraut wurden, wurde festgenommen. Die Polizei hat am Dienstag zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt.