Billigflieger Blue Air wird verstaatlicht

Bukarest (ADZ) - Der rumänische Staat übernimmt 75 Prozent der Anteile an der angeschlagenen Billig-Airline Blue Air. Das Verfahren läuft bereits und umfasst auch eine Prüfung der Bücher des Unternehmens, da laut Wirtschaftsminister Florin Spătaru unklar ist, wie die finanzielle Lage im Detail aussieht. Die Behörde zur Verwaltung staatlicher Vermögen AAAS werde prüfen müssen, was verwertet werden kann oder ob die Airline nicht doch noch weiterbetrieben wird. Bei der Einstellung der Flüge im September lagen die Schulden bei 230 Millionen Euro.



Der Staat hatte im Sommer des Jahres 2020 eine Bürgschaft für einen Kredit von umgerechnet rund 60 Millionen Euro ausgestellt, den Blue Air von der Europäischen Kommission genommen hatte, um die Verluste aus der Pandemie zu überbrücken. Da das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, das Geld zurückzuzahlen, muss jetzt der Staat für den Kredit geradestehen – und übernimmt im Gegenzug die Anteile.