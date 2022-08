Bisher teuerste Autobahn-Teilstrecke in Auftrag gegeben

Bukarest (ADZ) - Die Landesgesellschaft für Straßenbau und Verwaltung der Verkehrsinfrastruktur (CNAIR) hat am Montag ihren bis dato teuersten Vertrag über den Bau einer Autobahn-Teilstrecke unterzeichnet: Es handelt sich um den Bau der letzten, 37,4 Kilometer langen Teilstrecke der Autobahn Hermannstadt/Sibiu - Pitești. Den Zuschlag für den 5,32 Milliarden Lei (ohne MwSt.) schweren Bauauftrag erhielt ein Konsortium, bestehend aus dem italienischen Konzern Webuild SPA und dem Galatzer Bauunternehmen Tancrad SRL. Laut Vertrag sollen Projektierung und Bauarbeiten insgesamt 57 Monate dauern; die aus nicht zurückzahlbaren EU-Mitteln finanzierte Autobahn-Teilstrecke soll 2027 in Betrieb gehen. Auf EU-Ebene arbeitet der italienische Baukonzern übrigens zurzeit u. a. auch an drei der Hauptbaustellen des österreichisch-italienischen Brennerbasistunnels durch die Alpen.



Verkehrsminister Sorin Grindeanu (PSD) freute sich – damit seien nun endlich alle Teilstrecken einer wichtigen Autobahn, die Teil des IV. Paneuropäischen Korridors sei und erstmals in Nachwendezeiten die Durchquerung der Karpaten in Angriff nehme, in Auftrag gegeben worden, so Grindeanu.