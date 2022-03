Bistritzer Firma stellt erste Ukrainer an

Bistritz/Bukarest (ADZ) – Die ersten 44 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die hierzulande einer Tätigkeit nachgehen wollen, sind nach Angaben von Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) am Mittwoch eingestellt worden – und zwar von einem Bistritzer Unternehmen. Wie Budăi weiters mitteilte, sind alle Arbeitsämter im Land zurzeit bemüht, arbeitswilligen ukrainischen Flüchtlingen umgehend zu Jobs zu verhelfen – entsprechende Flyer seien bereits in allen Grenzübergangspunkten, Bahn- und Bushöfen ausgelegt worden, so der Minister.