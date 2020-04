Blue Air ersucht um Hilfskredit

Bukarest (ADZ) - Vor dem Hintergrund der Corona-Krise, der globalen Reisebeschränkungen und des zum Erliegen gekommenen Flugverkehrs hat die private Fluggesellschaft Blue Air die Regierung um einen Hilfskredit ersucht. Wie die Airline am Dienstag in einer Pressemeldung mitteilte, hat sie eine Finanzspritze bzw. „einen Hilfskredit zu präferenziellem Zinssatz“ beantragt, um „Arbeitsplätze und Überleben des Unternehmens in diesen schwierigen Zeiten sichern“ zu können. Die Airline beförderte bisher jährlich mehr als 4 Millionen Fluggäste.