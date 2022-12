Boloș: Massive Investitionen in Gesundheitswesen

Bukarest (ADZ) – Invesitionen für drei regionale Krankenhäuser, mindestens sieben neue oder rehabilitierte Kreiskrankenhäuser, Zugang zu Screening-Gratisprogrammen für über 800.000 Bürger, 52.000 ausgebildete Fachkräfte und ein Exzellenzzentrum für onkologische Protonentherapie – dies sind nur einige der Ziele des Ende Oktober von der EU-Kommission genehmigten Gesundheitsprogramms 2021-2027 für Rumänien, wie das Ministerium für Investitionen und EU-Projekte (MIPE) in einem Kommuniqué mitteilt. 5,8 Millionen Euro wurden diesem Programm zugewiesen, sowie die Möglichkeit eines Darlehens über zwei Milliarden Euro durch die Europäische Investitionsbank. „Es ist das erste Mal, dass Rumänien ein Programm zu Gute kommt, das massive Investitionen in die Spitalsinfrastruktur, in medizinische Qualitätsleistungen und die Ausbildung qualifizierten Personals vorsieht“, erklärt Minister Marcel Boloș (PNL). Mit diesem Budget soll das öffentliche Gesundheitswesen in Rumänien völlig neu aufgestellt werden, so der Minister. Eine weitere Premiere sei laut Boloș die Unterstützung von Krebsforschung und das Zykloton für die Protonentherapie von Krebspatienten im Rahmen dieses Programms.