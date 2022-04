Botschaft in Kiew wird wiedereröffnet

Bukarest (ADZ) - Außenminister Bogdan Aurescu (PNL) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die Behörden in Bukarest die umgehende Wiedereröffnung der wegen des Ukraine-Kriegs geschlossenen rumänischen Botschaft in Kiew beschlossen haben. Diese werde schon bald, nach einigen unabdingbaren „technischen sowie sicherheitstechnischen Maßnahmen“, wiedereröffnet, twitterte Aurescu. Bis dato haben bereits 17 Gesandtschaften ihre diplomatische und konsularische Tätigkeit in der ukrainischen Hauptstadt wieder aufgenommen.