Botschaften und Konsulate fahren Tätigkeit zurück

Bukarest (ADZ) - Zahlreiche rumänische Botschaften und Konsulate, darunter jene in Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, den USA, Tschechien und der Republik Moldau, fahren angesichts der vor Ort wegen der Coronakrise geltenden Einschränkungen ihre Tätigkeit, vor allem ihre Audienzzeiten, vorläufig zurück. Konsularunterstützung werde selbstverständlich weiter geboten, die rumänischen Bürger seien ersucht, telefonisch oder online mit den Konsulaten / diplomatischen Vertretungen in Kontakt zu treten, teilte das Auswärtige Amt am Montag mit, das seinerseits für Notfälle die Hotline 0040-214.312.059 eingerichtet hat.