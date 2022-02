Brand Kreisspital Suceava: über 300 Patienten evakuiert

Suceava (ADZ) – Ein Feuer ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Gynäkologieabteilung des Kreisspitals Suceava ausgebrochen. Dabei mussten 329 Patienten, darunter 102 Kinder und davon 57 Neugeborene, evakuiert werden. Es wurde Einsatzcode Rot ausgerufen und alle Kräfte des Kommandos Suceava vor Ort geschickt, teilte ISU Suceava mit. Das Feuer in einem Krankenzimmer des vierten Stocks konnte in kurzer Zeit gelöscht werden. Die Patienten wurden in andere Stockwerke verlegt. Es gab keine Opfer.