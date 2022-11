Brennholzpreisdeckelung: Premier räumt Fehler ein

Bukarest (ADZ) - Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) hat am Mittwoch angesichts der aktuellen Brennholzkrise erstmals „Fehler“ seines Kabinetts eingeräumt: Die Regierung werde „umgehend Korrekturen“ vornehmen bzw. Maßnahmen ergreifen, um der gegenwärtigen Feuerholzknappheit ein Ende zu bereiten, sagte der Premier am Rande eines Arbeitsbesuchs in Dâmbovița.



Die Exekutive hatte Anfang Oktober per Eilerlass eine halbjährige Deckelung der Brennholzpreise angeordnet und dabei den Deckel für Feuerholzpreise viel zu niedrig, bei 400 Lei (einschl. Mehrwertsteuer) pro Kubikmeter, angesetzt. Da Brennholz bis dahin mit 700 bis 800 Lei pro Kubikmeter verkauft wurde, trat in Anbetracht des nahenden Winters das ein, was fast alle Wirtschaftsanalysten prophezeit hatten – Brennholz wurde prompt zur Mangelware.



Der 400-Lei-Deckel sei anhand fehlerhafter Daten angesetzt worden, sagte Ciucă nun – das Umweltministerium habe ihm nämlich mitgeteilt, dass die Forstverwaltungsbehörde Romsilva Brennholz zum Durchschnittspreis von 200 Lei pro Kubikmeter verkaufe, was offenkundig „nicht der Realität“ entspreche. Die Regierung werde daher umgehend „berichtigende“ Maßnahmen ergreifen.