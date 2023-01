Budăi zur Volkszählung: Renten nicht in Gefahr

Bukarest (ADZ) – Die Auszahlung der Renten in Rumänien ist derzeit kein Problem, da die Anzahl der Angestellten diejenige der Rentner noch übersteigt, erklärte Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) am Dienstag in der Sendung Talk News auf Prima News TV. Man müsse jedoch rechtzeitig Maßnahmen treffen, um nicht in eine Zwangssituation zu geraten. Derzeit seien mehrere Projekte angebahnt zur Förderung der dualen und technischen Berufsausbildung und Organisation von Jobbörsen für qualifizierte junge Leute, in Kooperation mit Unternehmen. Eine weitere Maßnahme, die bereits in der Vergangenheit funktioniert hat, sei die Erhöhung des Mindestgehalts in bestimmten Arbeitsbereichen, damit die Arbeiter nicht mehr auswandern bzw. nach Rumänien zurückkehren. Neben dem Unternehmertum sollten auch gefährdete Bevölkerungskategorien unterstützt werden, um die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu decken. Auf lange Sicht sollten die Gründung junger Familien und die Geburten ermutigt werden. Rumänien sollte weiterhin unterschiedliche Fördermittel heranziehen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass auch die benötigte Arbeitskraft zur Verfügung steht, erklärte Budăi.