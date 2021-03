Bukarest erneut im „roten“ Szenario

Bukarest (ADZ) – Wegen eines Inzidenzwertes über 3 hat der Corona-Krisenstab der Hauptstadt am Sonntag eine Verschärfung der geltenden Einschränkungen beschlossen: Restaurants, Bars und Cafés müssen kaum einen Monat seit ihrer Wiedereröffnung erneut schließen, desgleichen auch Spielhöllen, Kinos und Theater. Die Maßnahme trat in der Nacht auf Montag in Kraft und gilt vorerst für 14 Tage. Präsenzunterricht gilt ab sofort nur für Grundschüler und Kindergartenkinder, während im Fall der Abschlussklassen (8., 12. und 13.) jeweils die Hälfte einer Klasse alternativ auf Präsenz- bzw. Distanzunterricht zu setzen hat.