Bukarester Kommunalwahl: Auch Tăriceanu tritt an

Bukarest (ADZ) - ALDE-Chef Călin Popescu-Tăriceanu hat am Donnerstag angekündigt, im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters von Bukarest antreten zu wollen. Er sei der „einzige wahrhaftig liberale Kandidat“ und bestrebt, seine „Erfahrung als Premierminister und Senatspräsident“ in den Dienst der Hauptstadtbewohner zu stellen, so der 68-Jährige.



Der ALDE-Chef entschloss sich zu dem Schritt, nachdem die Verhandlungen seiner Kleinpartei mit der PSD über ein Wahlbündnis am Morgen endgültig gescheitert waren. Tăriceanu räumte selbst ein, sich „ein Bündnis USL 2024“ gewünscht zu haben, das sich jedoch leider als „nicht machbar“ erwiesen habe.



Politbeobachter sind der einhelligen Meinung, dass Tăriceanus Schritt eher als Verzweiflungsakt zu werten ist, um seine in Auflösung begriffene Kleinpartei einigermaßen ins Rampenlicht zu rücken und ihr den Sprung ins Parlament eventuell doch noch zu ermöglichen. Bei der Europawahl vom letzten Mai scheiterte die ALDE an der 5-Prozent-Hürde, seither liegt sie, sämtlichen Umfragen zufolge, stets darunter. 2016 war der ALDE-Anwärter auf das Amt des Oberbürgermeisters von Bukarest, Daniel Barbu, auf 3 Prozent gekommen.