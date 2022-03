Bundesministerin für Entwicklung in Rumänien

Sighet (ADZ) – Die deutsche Bundesministerin für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, Svenja Schulze, hat am Montag das vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, und lokalen Partnern betriebene Blue Dot Zentrum für geflüchtete Kinder und Familien aus der Ukraine am Grenzübergang Sighet besucht. Die SPD-Politikerin traf auch mit dem Chef des Premierministeramtes, Mircea Abrudean, zusammen, um die Situation an der ukrainisch-rumänischen Grenze, insbesondere die humanitäre Lage und die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine, zu erörtern, teilte die deutsche Botschaft in einer Pressemitteilung mit.