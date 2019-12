Bußgeld für Verkehrsverstöße wird 2020 nicht erhöht

Bukarest (ADZ) - Gute und schlechte Nachrichten sowie eine Warnung für Autofahrer: Die Nationale Verwaltungsbehörde für Verkehrsinfrastruktur (CNAIR) warnt vor einer betrügerischen Homepage: rovinietaro.ro sei nicht autorisiert, die Vignette für Rumänien zu verkaufen. Kunden sollen auf autorisierte Verkaufsstellen zurückgreifen, die auf der offiziellen Homepage cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie gelistet werden.



Die Behörde kündigt ebenfalls an, dass auf der Autobahn A2 (bekannt als Autostrada Soarelui) zwischen Bukarest und Fundulea wegen Renovierungsarbeiten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit reduziert würde. Ein Verstoß dagegen kommt Autofahrer aber weiterhin nicht allzu teuer: Pro Strafpunkt werden 10 Prozent des Mindestlohns an Bußgeld anfällig; allerdings ist dieser Betrag seit 2017 auf 145 Lei eingefroren und wird, so verkündete Premier Ludovic Orban, auch 2020 nicht angepasst werden. Er spricht sich für eine neue Berechnungsmethode aus.