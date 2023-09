Buzatu vom Amt suspendiert

Vaslui (ADZ) - Der Präfekt von Vaslui, Daniel Onofrei (PNL), hat den unter Verdacht der Großkorruption stehenden und zurzeit in Untersuchungshaft sitzenden langjährigen Kreisratsvorsitzenden von Vaslui, Dumitru Buzatu (Ex-PSD), am Dienstag mit sofortiger Wirkung vom Amt suspendiert – letzteres wurde geschäftsführend von Buzatus bisherigem Stellvertreter, Ciprian Trifan (PSD), übernommen. Buzatu war am Wochenende bekanntlich von Korruptionsjägern in flagranti bei der Annahme eines Millionen-Schmiergeldes erwischt worden.