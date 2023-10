Causa Schengen: „Müssen weiter Druck ausüben“

Bukarest (ADZ) - Der einflussreiche PNL-Vize Rareș Bogdan hat am Mittwoch nach dem am Vortag vom österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bekräftigten „Nein“ zu einer Erweiterung des grenzkontrollfreien Schengenraums um Rumänien und Bulgarien betont, dass die rumänischen Behörden „weiter Druck“ auf Wien ausüben müssen – einschließlich mithilfe der hierzulande aktiven österreichischen Unternehmen. Auch müsse Rumänien alles daran setzen, damit bei der Ratssitzung der EU-Innenminister von Anfang/Mitte Dezember abermals über den Schengen-Beitritt unseres Landes abgestimmt wird, so der Europaabgeordnete (EVP).