CFR Călători beschränkt internationale Verbindungen

Bukarest (ADZ) - Die Zugverbindungen nach Ungarn, Bulgarien, die Ukraine und die Republik Moldau sind seit dem heutigen Dienstag eingeschränkt, so CFR Călători, um die weitere Verbreitung des neuartigen Coronaviruses einzudämmen. Betroffen sind die Züge Bukarest – Russe, Großwardein/Oradea bzw. Salonta – Püspökladány, Bukarest – Chișinău, Craiova – Vidin Patnicheska. Die Züge halten jeweils an der Grenze.

Da inzwischen die Regierung Ungarns die Einreise von Ausländern untersagt hat, endet die Fahrt der Züge aus Bukarest und Kronstadt/Brașov nach Budapest bereits in Arad. Schon am Samstag wurden Züge, die die Grenzstation Valea lui Mihai passieren, ausgesetzt – dies betrifft diejenigen von Großwardein und Sathmar/Satu Mare nach Debrecen und von Sathmar nach Wien.

Der Fahrpreis für bereits erstandene Tickets für diese Verbindungen wird komplett rückerstattet.