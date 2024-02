Chaos und Panik nach Vorfällen bei U-Bahn

Bukarest (ADZ) - Der U-Bahnverkehr in der Hauptstadt ist am frühen Dienstagabend von gleich mehreren Zwischenfällen vorübergehend lahmgelegt worden. In der Haltestelle Octavian Udriște (früher Timpuri Noi) waren zwei Züge auf dasselbe Gleis geleitet worden und fuhren aufeinander – allerdings so sanft, dass durch den kleinen Ruck niemand verletzt oder sonst zu Schaden kam. Die Passagiere stiegen in Sicherheit aus, teilte die U-Bahngesellschaft Metrorex mit. Bei einem nicht zusammenhängenden Vorfall wurde ein weiterer defekter Zug aus dem Verkehr gezogen. Der Ausfall von Zügen und die davon verursachten großen Verspätungen sorgten für Unruhe unter den Fahrgästen in den anderen Haltestellen, zumal auch die Metrorex es offenbar längere Zeit versäumte, über die Ursachen der Verkehrslage zu informieren.



Das Verkehrsministerium, dem die Metrorex nachgeordnet ist, drängt nun auf eine rasche Aufklärung durch die zuständige Stelle für Ermittlungen im Schienenverkehr (AGIFER). Das Ministerium enthielt sich allerdings weiterer Kommentare und erklärte nur, dass das Management der Metrorex nach der Notverordnung zur Unternehmensführung in staatlichen Einrichtungen ernannt und somit allein für Mitteilungen zuständig sei.