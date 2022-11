Chef der Öko-Partei festgenommen

Bukarest (ADZ) - Der Chef der außerparlamentarischen Ökologischen Partei (PER), Dănuț Pop, ist am Mittwoch von Korruptionsjägern festgenommen worden. Wie die Antikorruptionsbehörde DNA in einer Presseerklärung mitteilte, steht der kaum bekannte Politiker im dringenden Verdacht der Einflussnahme sowie Bestechungsannahme – er soll tranchenweise 10.000 Euro Schmiergeld kassiert haben, um einen PSD-Abgeordneten dazu zu bewegen, ein Familienmitglied des Bestechers als parlamentarischen Berater einzustellen.