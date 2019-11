Chef von abgebranntem Restaurant abgetaucht

Bukarest/Konstanza (ADZ) - Der Chef des vor fünf Jahren in Konstanza/Constanța abgebranntem Restaurants „Beirut“, George Karam, ist am Mittwoch nach Verkündung des rechtskräftigen Urteils abgetaucht. Bei dem Unglück am 5. April 2014 waren drei Mitarbeiterinnen ums Leben gekommen, sie befanden sich beim Ausbruch des Brandes in einer illegal angebauten Mansarde. Das Feuer war der Staatsanwaltschaft zufolge von der Gasvorrichtung ausgegangen, welche ebenfalls illegal eingebaut wurde.



Neben Karam, der zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde, sind in dem Fall u. a. Constantin Pavel, Vorsitzender der Firma, welche die Mansardenarbeiten durchgeführt hat, zu sieben Jahren und neun Monaten Gefängnis sowie Dumitru Jurcă, Installateur, zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Den Unternehmen von Karam und Pavel wurden Geldstrafen von 840.000 Lei bzw. 653.333 Lei auferlegt, außerdem wurden insgesamt etwa 850.000 Euro Entschädigungszahlungen festgelegt.