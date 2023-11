Cherecheș endgültig zu Haftstrafe verurteilt

Klausenburg (ADZ) - Das Klausenburger Appelationsgericht hat am Freitagvormittag die Berufung des Bürgermeisters von Neustadt/Baia Mare, Cătălin Cherecheș, abgelehnt. Dadurch bleibt das bereits im Februar 2022 gefällte Urteil endgültig. Cherecheș wurde wegen fortlaufender Bestechungsannahme zu fünf Jahren Freiheitsenzug verurteilt. Außerdem darf er fünf Jahre lang keine öffentlichen Funktionen mehr einnehmen. Des Weiteren haben die Staatsanwälte einen Teil seines Vermögens gepfändet, als Garantie bis zur Deckung der Kosten des Verfahrens. Unter den Richtern befand sich auch die Richterin, deren Mutter Cherecheș Schwiegermutter erst vor zwei Wochen zwecks einem milderen Urteil zu bestechen versuchte und dabei in Flagranti erwischt wurde.



Cherecheș hat kurz vor dem Beschluss des Berufungsgerichts in einem Facebook-Post erneut auf seiner Unschuld bestanden. Derzeit fahndet die Polizei nach ihm, zumal er weder an seinem Wohnort noch an seinem Arbeitsplatz aufzufinden war.