Cîmpeanu: Unterricht sicher am Montag

Bukarest (ADZ) – Der Schulunterricht wird am 8. November sicher beginnen, hat Interims-Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) in einer Pressekonferrenz am Montag bestätigt, wobei jedoch erst am Freitag über die genaue Unterrichtsform auf Basis der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort entschieden werden soll. Diesbezüglich seien bereits eine Reihe von Bedingungen und Maßnahmen mit dem Gesundheitsministerium besprochen worden. So zum Beispiel erklärte der Ressortminister, dass in Ortschaften mit geringer Covid-19-Inzidenzrate die Schulen mit Präsenzunterricht beginnen könnten. Ebenfalls könnte die Entscheidung von der Impfrate in den Schulen abhängig gemacht werden. Es gäbe zahlreiche Schulinspektorate mit einer Impfrate von über 90 Prozent, auch wenn insgesamt erst 66 Prozent der Mitarbeiter des Bildungsministeriums geimpft seien – weit unter der erwarteten Rate, so Cîmpeanu – und knapp über 25 Prozent der über 12-jährigen Schüler (insgesamt 303.000, davon 80.000 im Alter von 12-15 und 223.000 über 16 Jahre).



Auch die Prüfungsordnung soll geändert werden: Es wird vorraussichtlich eine Semesterarbeit weniger geben und für den Abschluss werden nur zwei Noten erforderlich sein.