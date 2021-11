Ciolacu bringt Progressivsteuer ins Gespräch

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Marcel Ciolacu hat am Dienstag erklärt, dass die Sozialdemokraten die Einführung der progressiven Besteuerung ins Auge fassen, diese würde „wie im restlichen Europa“ aussehen. Außerdem müssten wegen der enormen Kluft zwischen Armen und Reichen große Vermögen wieder besteuert werden. Der PNL-Vorsitzende Florin Cîțu erklärte, später darauf befragt, dass seine Partei „jegliche Steuererhöhungen“ ablehne. Die sogenannte Flat Tax oder Einheitssteuer wird außer in Rumänien weltweit in nur wenigen Dutzend Ländern, hauptsächlich in Osteuropa und Zentralasien, angewendet.