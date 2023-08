Ciolacu: Hohes Defizit wegen Ukraine-Krieg

Bukarest (ADZ) - In einem Interview mit der Financial Times hat Premierminister Marcel Ciolacu das ausufernde Haushaltsdefizit – das mit möglicherweise 7,5 Prozent vom BIP laut BNR weit über dem Ziel von 4,4 Prozent liegt– mit dem Krieg in der benachbarten Ukraine in Zusammenhang gebracht: Damit verbundene höhere Ausgaben für Militär und Infrastruktur haben Auswirkungen auf den Haushalt des Landes, sagte er. Ciolacu werde eigenen Aussagen nach versuchen, bei Gesprächen in Brüssel demnächst die Zustimmung der EU-Kommission dafür einzuholen, kriegsbedingte Ausgaben außerhalb der Defizitrechnung zu halten.

Die Europäische Union führt bereits seit 2019 ein Defizitverfahren gegen Rumänien, nachdem die Differenz zwischen Haushaltsausgaben und -einnahmen 4,6 Prozent des BIP erreichte.

Nach einer Statistik des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel kam die rumänische Unterstützung für die Ukraine (Stand 31. Mai 2023) auf einen Anteil von 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung.