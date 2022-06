Ciolacu: Parlament für Schweden und Finnland in NATO

Bukarest (ADZ) – Das rumänische Parlament unterstützt den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO. Das erklärte der Präsident der Abgeordnetenkammer, Marcel Ciolacu, nach Gesprächen mit den Botschaftern der beiden Länder in Bukarest. Ciolacu stellte in einer auf Facebook zum Thema abgesetzten Botschaft jedoch die sozialdemokratische Parteischiene in den Vordergrund: Die Konsolidierung der Sicherheitspartnerschaft im Rahmen der NATO sei schon immer eine Priorität für die PSD gewesen und die Entscheidung der zwei sozialdemokratischen Regierungen in Nordeuropa sei ein wichtiger Schritt zur Entwicklung des Bündnisses, so der PSD-Chef.