Bukarest (ADZ) - Dacian Ciolo{‘ neue Kleinpartei REPER hat am Donnerstag im Unterhaus eine eigene Fraktion beantragt. Man stelle in der Abgeordnetenkammer insgesamt zehn Parlamentarier, womit das Kriterium der Mindestanzahl an Fraktionsmitgliedern erfüllt sei, so REPER. Als ersten Vorstoß stellte die Fraktion einen Misstrauensantrag gegen den liberalen Bildungsminister Sorin Cîmpeanu in Aussicht, dessen Abgang mittlerweile von mehr als 40.000 Unterzeichnern einer Bittschrift gefordert wird.