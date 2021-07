Cîțu bestreitet Kenntnis von durchgesickertem Dokument

Bukarest (ADZ) - Premierminister Florin Cîțu (PNL) bestreitet jegliche Kenntnis von dem in die Medien durchgesickerten Dokument, in dem seine Berater unter Nutzung des Regierungsbriefkopfs schriftliche Anweisungen zu seiner Unterstützung in der PNL-internen Wahlkampagne im Rennen um die Parteiführung erteilt haben sollen. „Solche Dinge sind nicht in Ordnung, aber ich weiß nicht, was passiert ist, ich habe das Dokument nie gesehen“, erklärte hierzu Cîțu. Und ergänzt: In seiner Kanzlei sei kein solches Dokument registriert.



PNL-Chef Ludovic Orban erklärte, falls das Dokument authentisch sei, müsse derjenige, der entschieden habe, hierfür öffentliche Ressourcen zu verwenden, bezahlt von öffentlichen Geldern für eine parteiinterne Kampagne, „sofort den Victoria-Palast verlassen“.

Cîțu kontert: Diejenigen, die behaupten, das Dokument sei real, müssten schon selbst Beweise dafür vorlegen.



Am Montag hatte die PSD im Zusammenhang mit dem umstrittenen Dokument mit der Einschaltung der Antikorruptionsbehörde DNA wegen Missbrauchs öffentlicher Ressourcen gedroht. Bei Nichtbeachtung wolle man vor dem Sitz der DNA protestieren.