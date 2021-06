Cițu schließt Koalition mit der PSD aus

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu (PNL) hat am Donnerstag jegliche Möglichkeit einer künftigen Großen Koalition ausgeschlossen: Solange er an der Spitze der Regierung und eventuell auch an jener der Liberalen Partei stehe, werde es keinerlei Koalition mit der PSD geben, stellte Cițu gegenüber der Presse anlässlich einer Arbeitsbesuchs in Temeswar klar.



Die Reaktion des Premierminister erfolgte, nachdem die aktuelle Nummer 3 in der oppositionellen PSD, der bekannte Soziologe Vasile Dâncu, am Vortag im Gespräch mit den Sender „Radio Freies Europa“ erklärt hatte, mit einem Bruch der bürgerlichen Koalition voraussichtlich ab 2023 zu rechnen und deswegen bis 2024 eine Große Koalition nicht ausschließen zu können.



Mit seiner Meinung, die im Übrigen viele rumänischen Politbeobachter teilen, eckte Dâncu allerdings auch in den eigenen Parteireihen an: So verlautete PSD-Chef Marcel Ciolacu am Donnerstag, dass „eine Koalition mit den Liberalen ausgeschlossen ist“, da sich „weder mit Orban noch mit Cîțu etwas aufbauen“ ließe. Er gehe davon aus, dass Dâncu diese seine Äußerung als Politstratege und nicht als Mitglied der PSD abgegeben habe, fügte Ciolacu hinzu.