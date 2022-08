Corona: 7. Welle nicht ausgeschlossen

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) hat am Montag eine siebte Corona-Welle hierzulande „gegen Endes des Jahres“ nicht ausgeschlossen. Zwar wolle er Panikmache vermeiden, doch bestehe diese Möglichkeit nun einmal, insbesondere, falls neue Mutationen des Corona-Virus entstehen sollten. Vieles hänge jedoch auch „von uns selbst“ ab – etwa, „ob wir im Herbst, wenn die Temperaturen zurückgehen und die Schule beginnt, Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen oder nicht“, so Rafila.