Corona-Welle 5: Neue Maßnahmen

Bukarest (ADZ) – Das Nationale Notfallkomitee hat am Mittwochvormittag die landesweite Pflicht zum korrekten Tragen von chi-rurgischen oder FFP2-Masken in allen öffentlichen Plätzen im Freien sowie in Innenräumen beschlossen. Ausnahmen gelten für Kinder unter 5 Jahren, Personen im Einzelbüro, Redner, TV-Präsentatoren und deren Gäste, Prediger, die mindestens 3 Meter Abstand zu anderen Personen einhalten, Arbeiter mit starkem körperlichem Einsatz oder unter Extrembedingungen wie Hitze oder Feuchtigkeit. Im letzteren Fall sollten vom Arbeitgeber zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, etwa zwei mal wöchentliches Testen oder Teams in getrennten Schichten. Neben der Fortsetzung des Alarmzustands wurden weitere Maßnahmen zur Entscheidung für die anschließende Regierungssitzung festgelegt: limitierte Auslastung von Restaurants, Kultur- und Sporträumen in Abhängigkeit der lokalen Inzidenz und eine bis 22 Uhr begrenzte Öffnungszeit für Gaststätten und Läden. PSD-Chef Marcel Ciolacu sprach am Dienstag in einem TV-Interview auch von einer möglichen Einschränkung der Personenzahl im öffentlichen Verkehr. Zum digitalen Covid-Zertifikat am Arbeitsplatz wurde noch keine Einigung erzielt, so Ciolacu.