Cotroceni: Kosten der Asien-Reise vertraulich

Präsident Klaus Johannis in Japan | Foto: presidency.ro

Bukarest (ADZ) – Die Präsidialverwaltung gibt sich bedeckt: Die Kosten des Flugs von Präsident Klaus Johannis letzte Woche in den Fernen Osten unterliegen der Geheimhaltung, teilte das Amt auf Anfrage der Presseagentur news.ro mit. Die auf die Flugbranche spezialisierte Nachrichtenseite Boardingpass.ro hatte im Vorfeld berichtet, dass der Präsident für die Reise nach Japan und Singapur ein Luxusflugzeug angemietet hatte. Das Präsidialamt erläuterte nun, dass die Staatslinie ROMAVIA, die früher die Flüge der Würdenträger betreute, im Jahr 2010 Insolvenz angemeldet habe. Die ebenfalls staatliche Fluggesellschaft TAROM verlange sehr viel Geld, da bei der Anmietung eines Flugzeugs auch die Kosten für den Ausfall der jeweiligen Maschine im regulären Betrieb in Rechnung gestellt werden.



Dass es kein Flugzeug für die Beförderung hoher Würdenträger gibt, verursache zwar auch höhere Kosten, aber vor allem einen Imageschaden, teilte die Verwaltung in Cotroceni mit.