Covid-19: 0,14 Prozent der Geimpften positiv getestet

Bukarest (ADZ) – Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 bis zum 14. März wurde bei 1012 Personen nach Erhalt beider Impfdosen eine Coronavirus-Infektion festgestellt – das entspricht 0,14 Prozent. Unter denjenigen, die nur die erste Dosis erhalten hatten, wurden 0,49 Prozent bzw. 7145 Personen positiv getestet, wie das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) am Dienstag bekanntgab.



In den ersten beiden Märzwochen wurden 2672 Personen positiv getestet, denen die erste Dosis bereits geimpft wurde, von ihnen hatten 52,9 Prozent das Vakzin von Biontech/Pfizer, 42 Prozent das von Astrazeneca und 5,1 Prozent das von Moderna erhalten.



Am Mittwoch wurden 6186 Neuinfektionen in 24 Stunden registriert (39.841 Tests/15,5 Prozent positiv), im gleichen Zeitraum verstarben 98 infizierte Personen. Die Anzahl der infizierten Patienten in den Spitälern belief sich auf 11.361 Personen, davon wurden 1266 intensivstationär behandelt.