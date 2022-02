Covid-19: 111 Tote, darunter ein Kind

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der Opfer steigt den dritten Tag in Folge: 111 Personen sind am Donnerstag nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben, darunter ein Kind unter neun Jahren. 85 von ihnen waren ungeimpft. Von den 102.045 Tests waren 32 Prozent positiv, das entspricht 32.671 Neuinfektionen. In den Spitälern sind 281 mehr Infizierte als am Vortag, von den 10.719 Patienten sind 993 in intensivmedizinischer Behandlung (840 nicht geimpft). Die Anzahl der infizierten Minderjährigen in den Spitälern stieg auf 849.