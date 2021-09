Covid-19: 18 Kreise mit mehr als 30 neuen Fällen

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag hatten 18 Landeskreise über dreißig Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden gemeldet. Mit Abstand am höchsten war die Zahl in Bukarest, wo 314 weitere Infektionen nachgewiesen wurden, Temesch/Timi{ lag mit 106 Infektionen an zweiter Stelle.

Am Mittwoch wurden landesweit mit 2079 wieder über 2000 Neuinfektionen gemeldet (40.842 Tests/5,09 Prozent positiv). 3742 infizierte Personen werden in den Spitälern behandelt, davon 470 auf den Intensivstationen. Weitere 30 positiv getestete Personen verstarben.



Die landesweite Inzidenz stieg am Mittwoch weiter auf 0,78 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen, wobei der Kreis Sathmar/Satu Mare mit 1,62 die höchste Inzidenz aufweist, gefolgt von Ilfov mit 1,37, Bukarest mit 1,21 und Bistritz-Nassod mit 1,18. Auch in Temesch (1,13) und Klausenburg/Cluj (1,09) liegt die Inzidenz über 1. Am niedrigsten ist sie derzeit in den Kreisen Covasna (0,11), Harghita (0,18) und Brăila (0,22).