Covid-19: 18.000 Patienten in Spitälern

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der Personen, die nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 stationär behandelt werden müssen, ist am Freitag auf 18.000 gestiegen, darunter 442 Minderjährige. Unter den 365 am selben Tag gezählten Toten waren ein Kind und ein Jugendlicher. 15.828 Neuinfektionen wurden gemeldet. In der Woche von 4. bis 10. Oktober wurden 90.814 Infektionen nachgewiesen (Vorwoche: 71.721), 21,44 Prozent der Tests waren positiv (Vorwoche: 16,58 Prozent). 39 Prozent der Fälle wurden in Bukarest, Ilfov, Timiș/Temesch und Klausenburg/Cluj gemeldet.