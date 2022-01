Covid-19: 218 Patienten mehr als am Vortag

Bukarest (ADZ) – In den Spitälern wurden am Freitag 3490 infizierte Patienten behandelt, 218 mehr als am Vortag. 230 der Patienten sind Minderjährige. Von den 456 Intensivpatienten sind laut Attest 49 geimpft. Am Freitag wurden 9884 Neuinfektionen gemeldet, fast 100 mehr als am Vortag. 1047 dieser Fälle betreffen Personen, die zum zweiten Mal infiziert wurden – sie wurden vor mindestens 180 Tagen schon einmal positiv getestet. In allen Landeskreisen sind die Inzidenzen im Steigen begriffen, acht sind im roten Szenarium.