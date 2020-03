Covid-19: 26 neue Erkrankungen in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Erkrankungen mit dem neuartigen Coronavirus ist innerhalb von 24 Stunden um weitere 26 Fälle gestiegen, die Gesamtzahl lag Dienstagvormittag nun bei 184. Der Krisenstab der Regierung teilte weiter mit, dass 16 Personen mittlerweile als geheilt gelten. In Quarantäne befinden sich 3282 Personen, in häuslicher Isolation weitere 16.610. Die meisten neuen Fälle gab es im Kreis Iași, wo sieben Erkrankungen dazukamen. In den bisher am stärksten betroffenen Landkreisen, Hunedoara und Temesch, sowie in Bukarest wurden keine neuen Fälle verzeichnet.



Für den Zeitraum der Coronavirus-Epidemie steht laut der Nationalen Krankenkasse (CNAS) allen Covid-19-Erkrankten die Behandlung kostenlos zur Verfügung, dies betrifft sowohl rumänische Staatsbürger wie auch Ausländer. Laut CNAS ist auch die Gesundheitskarte für Untersuchungen und Medikamente nicht mehr verpflichtend.



Das Bukarester Krankenhaus Colentina gilt seit Montag als medizinische Einheit, in welcher ausschließlich Personen, die mit dem SARS-CoV-2-Virus angesteckt sind, behandelt werden. Alle anderen Patienten sollten zunächst in andere Spitäler verlegt werden.