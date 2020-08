Covid-19: 26 Tote unter medizinischem Personal

Bukarest (ADZ) - Seit Freitag sank die Zahl der Neuinfektionen, aber ebenso die der durchgeführten Corona-Tests: Am Samstag waren 1350 von 21.444 durchgeführten Tests positiv (6,3 Prozent), am Sonntag 1145 von 13.968 (8,2 Prozent). Am Montag wurden nur 779 neue Fälle bestätigt – bei 6607 Tests, von denen 11,79 Prozent positiv waren.



Die Zahl aktiver Fälle indes setzte ihren Anstieg fort und erreichte am Montag mit 23.010 Fällen wiederum einen neuen Höhepunkt. Selbiges gilt für intensivstationär Behandelte – deren Zahl stieg bis gestern auf 476. Am Samstag waren 43, am Sonntag 41 und am Montag 29 Todesopfer zu beklagen.



Die meisten Neuinfektionen wurden von Sonntag auf Montag in Bukarest (132), Prahova (60) und Vrancea (47) bestätigt.



In allen Landkreisen und 224 medizinischen Einrichtungen infizierten sich Angehörige des medizinischen Personals. Eine von 14 infizierten Personen ist im medizinischen Bereich tätig, 26 von ihnen verstarben bislang.