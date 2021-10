Covid-19: Ärztin nennt Lage „apokalyptisch“

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag benötigten 1815 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen intensivmedizinische Behandlung, bei 1668 Plätzen in den Intensivstationen. Schwerkranke werden teils auf Korridoren, in Zelten und in Krankenwägen behandelt. Die Ärztin für Infektionskrankheiten Victoria Aramă nannte die Lage in Bukarest „apokalyptisch“, Covid-Patienten würden um Sauerstoffgeräte kämpfen, die Kühlräume der Leichenhallen seien überfüllt.



Am Donnerstag wurden 16.110 Neuinfektionen gemeldet. Eine sinkende Infektionszahl lässt sich dadurch noch nicht ableiten: Die Anzahl der Tests war niedriger als am Dienstag, als fast 19.000 Fälle gezählt wurden, und der Prozentsatz positiver Tests war mit 24,09 Prozent etwas höher.



Am Donnerstag wurden 448 weitere Tote gezählt, 412 von ihnen ungeimpft. 70,12 Prozent der Bevölkerung sind nicht oder unzureichend geimpft. Am Dienstag starben in Rumänien mehr Menschen an Covid-19 als in der restlichen EU im selben Zeitraum.