Covid-19: aktive Fälle steigend

Bukarest (ADZ) - Von Donnerstag auf Freitag wurden 320 Neuinfektionen mit Covid-19 registriert. 247 Patienten wurden als geheilt entlassen, 11 sind verstorben. Bei letzteren handelt es sich um Personen über 50, alle außer einer mit Begleiterkrankungen. Die Kurve zur Entwicklung der Neuinfektionen zeigt seit Anfang Juni einen permanenten Anstieg. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt aktuell 23.400, davon gelten 16.555 (71 Prozent) als geheilt, 1484 (6 Prozent) sind verstorben.Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 5361, davon werden 184 auf Intensivstationen behandelt.

Die Statistik führt nach wie vor der Kreis Suceava mit 3871 Fällen an, gefolgt von Bukarest (2613) und dem Kreis Kronstadt (1148). 82.236 Personen befinden sich in häuslicher Isolation, 1392 in institutionalisierter Quarantäne, 75 Personen haben die Isolationspflicht verletzt. In den letzten 24 Stunden wurden 1606 Anrufe auf der zur Bürgerinformation eingerichteten Telverde-Linie (0800.800.358) verzeichnet.